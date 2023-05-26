Компания Маска Neuralink получила разрешение на тестирование нейрочипов на людях

Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на проведение клинических испытаний вживляемого в мозг чипа на людях. Об этом сообщает Reuters.
В своих соцсетях Neuralink не стала уточнять масштабы тестирования и конкретные цели. Набор участников тоже пока не ведется, подробности должны появиться позже.
Маск считает, что нейрочипы смогут вылечить ряд заболеваний, включая ожирение, аутизм, депрессию и шизофрению, а также позволят пользоваться компьютером или смартфоном при помощи мозговой активности.
В 2019-м Neuralink протестировала свои чипы на обезьянах, в 2020-м — на свиньях. В апреле 2021 года разработчики показали ролик с обезьяной, играющей в видеоигру силой мысли. Зоозащитники обвиняли возглавляемый Маском проект в жестоком обращении с животными: по их данным, 15 из 23 обезьян с вживленными устройствами погибли.
В 2022-м компания впервые обратилась в FDA за одобрением старта клинических испытаний на людях. Однако тогда у регулятора возникли вопросы относительно перегрева устройств, а также наличия химических веществ, которые, как полагает американское санитарное управление, могут попасть в мозг.