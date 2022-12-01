Илон Маск ожидает, что испытания вживляемого в мозг чипа Neuralink на людях начнутся в 2023 году

Зоозащитники обвиняли возглавляемый Маском проект в жестоком обращении с животными: по их данным, 15 из 23 обезьян с вживленными устройствами погибли. В Neuralink эти обвинения отрицали, но заявили, восемь обезьян были подвергнуты эвтаназии. Шесть из них — из‑за «осложнений на фоне хирургического вмешательства, отказов оборудования и инфекций, связанных с вживлением чипов».