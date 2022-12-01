Илон Маск ожидает, что испытания вживляемого в мозг чипа Neuralink на людях начнутся в 2023 году

Американский предприниматель Илон Маск ожидает, что возглавляемая им компания Neuralink начнет испытания вживляемого в мозг чипа на людях в течение ближайших шести месяцев — то есть уже в 2023 году. Его заявление цитирует The Wall Street Journal.
По словам Маска, Neuralink предоставила большую часть документов, необходимых для клинических испытаний, американскому регулятору — Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Оно устанавливает правила оборота медицинских устройств в стране.
У FDA возникли вопросы относительно перегрева устройств, а также наличия химических веществ, которые, как полагает американское санитарное управление, могут попасть в мозг. Согласно сообщению Neuralink, сейчас компания «работает над устранением этих опасений».
Цель Neuralink — создание устройства, пригодного для имплантации в человеческий мозг и дающего возможность управлять компьютером или смартфоном при помощи мозговой активности. Маск заявлял, что в будущем чипы будут помогать людям с параличом использовать телефоны с помощью мыслей быстрее, чем если бы это делалось пальцами.
Ранее бизнесмен предполагал, что компания вживит первый чип в человеческий мозг в течение 2022 года, однако этот дедлайн соблюден не был. Он также заявлял, что однажды устройство имплантируют и ему.
В 2019-м Neuralink протестировала свои чипы на обезьянах, в 2020-м — на свиньях. В апреле 2021 года разработчики показали ролик с обезьяной, играющей в видеоигру силой мысли.
Зоозащитники обвиняли возглавляемый Маском проект в жестоком обращении с животными: по их данным, 15 из 23 обезьян с вживленными устройствами погибли. В Neuralink эти обвинения отрицали, но заявили, восемь обезьян были подвергнуты эвтаназии. Шесть из них — из‑за «осложнений на фоне хирургического вмешательства, отказов оборудования и инфекций, связанных с вживлением чипов».