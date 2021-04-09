Стартап Neuralink Илона Маска показал видео с обезьяной, играющей в видеоигру силой мысли

Компания Neuralink Илона Маска, разрабатывающая нейроинтерфейс для обмена информацией между мозгом и компьютером, показала ролик, в котором обезьяна играет в видеоигру Pong при помощи вживленного в ее мозг чипа. Видео опубликовано в блоге стартапа.

Беспроводной имплант девятилетней макаке по имени Пэйджер установили за шесть недель до эксперимента. Сначала обезьяну научили управлять джойстиком и выполнять несложные действие на экране. Для мотивации использовали банановый смузи, который подавался по металлической трубке. Пока она играла, нейронные данные ее мозга, связанные с координацией движения кистей, передавались на компьютер по беспроводной сети.

Затем эти данные обработали с помощью декодирующего алгоритма: он смоделировал соотношения между паттернами нейронной активности и движениями джойстика, к которым эта активность приводила. В итоге программа научилась предсказывать движения обезьяны.