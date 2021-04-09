Стартап Neuralink Илона Маска показал видео с обезьяной, играющей в видеоигру силой мысли

Компания Neuralink Илона Маска, разрабатывающая нейроинтерфейс для обмена информацией между мозгом и компьютером, показала ролик, в котором обезьяна играет в видеоигру Pong при помощи вживленного в ее мозг чипа. Видео опубликовано в блоге стартапа.
Беспроводной имплант девятилетней макаке по имени Пэйджер установили за шесть недель до эксперимента. Сначала обезьяну научили управлять джойстиком и выполнять несложные действие на экране. Для мотивации использовали банановый смузи, который подавался по металлической трубке. Пока она играла, нейронные данные ее мозга, связанные с координацией движения кистей, передавались на компьютер по беспроводной сети.
Затем эти данные обработали с помощью декодирующего алгоритма: он смоделировал соотношения между паттернами нейронной активности и движениями джойстика, к которым эта активность приводила. В итоге программа научилась предсказывать движения обезьяны.
Через какое‑то время исследователи отключили джойстик от компьютера, но обезьяна по привычке продолжала им пользоваться. Позже они и вовсе убрали джойстик: макака вообще не касалась игровых манипуляторов, но все-таки могла управлять игрой.
«Обезьяна буквально телепатически играет в видеоигру, используя мозговой чип!», — написал у себя в твиттере Илон Макс после публикации видео. Он отметил, что в будущем чипы Neuralink будут помогать людям с параличом использовать смартфоны с помощью мыслей быстрее, чем если бы это делалось пальцами. Он также выразил надежду, что следующие версии устройств помогут парализованным людям снова ходить.
Neuralink была основана в 2017 году. С момента основания Маск вложил в нее больше 150 млн долларов. Компания занимается созданием интерфейса «мозг — компьютер», который поможет в борьбе с параличом, болезнью Альцгеймера, потерей зрения, а также станет полезным в бытовых задачах — например, с его помощью можно будет силой мысли управлять видеоиграми или вызывать автомобиль Tesla с парковки.
Прошлым летом Илон Маск рассказал, что беспроводную версию нейроинтерфейса вживили в мозг свиней, после чего извлекли без вреда для животных.