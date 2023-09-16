На сеансах «Барби» в российских кинотеатрах скрывают поцелуи в щеку Кена и двух других героев

Российские прокатчики фильма «Барби» скрыли момент, где Кена в исполнении Райана Гослинга целуют в щеку два других героя. На это обратил внимание телеграм-канал KK.
Изображение на экране становится размытым, когда два других актера целуют персонажа Гослинга в щеки. В этот момент в фильме идет танцевальный номер под песню «I’m Just Ken» (в неофициальном русском дубляже — «Просто Кен»).
Русской озвучкой «Барби» занималась студия Red Head Sound: персонажей Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла и Симу Лю озвучили официальные голоса этих актеров. Российские прокатчики скрыли момент поцелуя по собственной инициативе или же по требованию, неизвестно.
В конце августа в Минкульте заявили, что «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют российским нравственным ценностям. Ведомство не стало поддерживать идею принудительного лицензирования фильмов из так называемых недружественных стран.
Тем временем «Барби» уже стала самой кассовой картиной в 2023 году. К 3 сентября фильм Греты Гервиг заработал 1,360 млрд долларов. В РФ ленту официально не показывают.