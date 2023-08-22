Студия RHS сделала дубляж «Барби». Фильм выйдет в прокат в России в сентябре

Независимая студия Red Head Sound объявила о завершении работы над дубляжом «Барби» Греты Гервиг. Лента будет доступна в российских кинотеатрах уже 9 сентября.
Над дубляжом работали актеры Татьяна Шитова, Андрей Бархударов, Александр Рахленко и Никита Моисеев — официальные голоса Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю.
Лента будет доступна только в кинотеатрах-партнерах RHS, точный список студия представит позже. Отдельно подчеркивается, что это будет не экранная версия, а цифровая копия «высочайшего качества».
Покажут ли в российских кинотеатрах блокбастер «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, вышедший на экраны в один день с «Барби», до сих пор неизвестно.