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Студия RHS сделала дубляж «Барби». Фильм выйдет в прокат в России в сентябре

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:04

Независимая студия Red Head Sound объявила о завершении работы над дубляжом «Барби» Греты Гервиг. Лента будет доступна в российских кинотеатрах уже 9 сентября.

Над дубляжом работали актеры Татьяна Шитова, Андрей Бархударов, Александр Рахленко и Никита Моисеев — официальные голоса Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю.

Лента будет доступна только в кинотеатрах-партнерах RHS, точный список студия представит позже. Отдельно подчеркивается, что это будет не экранная версия, а цифровая копия «высочайшего качества».

Покажут ли в российских кинотеатрах блокбастер «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, вышедший на экраны в один день с «Барби», до сих пор неизвестно.

Официальный цифровой релиз «Барби» состоится 5 сентября. Ранее топ-менеджеры крупных киносетей в России говорили, что прокат фильма в стране состоится только после релиза в цифре, так как голливудские мейджоры смогли вычислить схему поставок кинотеатральных копий.

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Грета ГервигТатьяна ШитоваАндрей БархударовАлександр РахленкоНикита МоисеевМарго РоббиРайан ГослингУилл ФерреллКристофер Нолан
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