Анна Делви провела показ на Неделе моды в Нью-Йорке, несмотря на домашний арест

В 2017 году ее арестовали по обвинению в мошенничестве и неоплате услуг, а через два года суд присяжных признал ее виновной по восьми пунктам обвинения. После этого девушку отправили в тюрьму, где она находилась до февраля 2021 года, когда ей удалось добиться досрочного освобождения.