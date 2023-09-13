Анна Делви провела показ на Неделе моды в Нью-Йорке, несмотря на домашний арест

Мошенница Анна Делви (Сорокина), чья история легла в основу сериала «Изобретая Анну», провела показ на Неделе моды в Нью-Йорке, несмотря на домашний арест. Об этом сообщил New York Post.
Показ прошел на крыше торгового центра Delvey’s East Village. Благодаря этому Делви смогла на нем появиться: девушка проживает в этом же здании. На мероприятии мошенница появилась с браслетом на лодыжке, отслеживающим ее перемещения.
Делви спродюсировала модное шоу вместе с основательницей пиар-агентства People’s Revolution Келли Катроне. Показ стал первым для бренда дизайнера Шао Янг. «Надеюсь, я наконец направляю это внимание, которое я получаю, на помощь кому‑то», — прокомментировала событие Делви.
По словам Янг, ее коллекция представляет собой «тот тип одежды, который может носить любой человек» вне зависимости от его гендерной принадлежности. Модели дизайнера вдохновлены ее детством, которое пришлось на 80-е годы.
Показ с участием Делви привлек внимание прохожих. Люди собрались у здания, где проживает знаменитая мошенница, в надежде мельком увидеть происходящее.
Мероприятие стало дебютом Делви в моде, а также ее прощанием с аппартаментами, которые она снимала на Манхэттене. В них она записывала выпуски своего подкаста «The Anna Delvey Show».
Анна Сорокина переехала в Нью-Йорк в 2013 году и придумала вымышленную личность — Анну Делви. Под этим именем она представлялась богатой наследницей из Германии и вела в США роскошную жизнь за счет кредитов и денег от состоятельных друзей, которых она нашла в высшем обществе Нью-Йорка.
В 2017 году ее арестовали по обвинению в мошенничестве и неоплате услуг, а через два года суд присяжных признал ее виновной по восьми пунктам обвинения. После этого девушку отправили в тюрьму, где она находилась до февраля 2021 года, когда ей удалось добиться досрочного освобождения.
Спустя месяц Сорокина была задержана иммиграционной полицией и вновь помещена в тюрьму — на этот раз из‑за проблем с американской визой. В октябре 2022-го ей удалось перевестись под домашний арест, заплатив залог в 10 тыс. долларов.
В феврале 2022 года на Netflix вышел сериал «Изобретая Анну», основанный на истории Сорокиной, а в апреле в Нью-Йорке открылась ее персональная выставка картин.