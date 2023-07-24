Слушаем дебютный трек Анны Делви «What the Hell»

Мошенница Анна Делви (Сорокина), вдохновившая Шонду Раймс на создание сериала «Изобретая Анну», выпустила свой дебютный трек «What the Hell».
В записи песни приняла участие кантри-звезда из тиктока Брук Батлер. В «What the Hell» вошли никогда ранее не звучавшие аудиозаписи Делви, в том числе запись телефонного разговора из тюрьмы на острове Райкерс.
Песня была написана генеральным директором и продюсером Audio Up Джаредом Гутштадтом, известным по работе с Лил Уэйном, Джелли Роллом, DJ Khaled и Machine Gun Kelly, а также его давним партнером по написанию Скарлетт Берк. «Это веселая песня, и я знаю, что многим будет интересно услышать эту сторону Анны. Я надеюсь, что мир тиктока тоже получит удовольствие от нее», — рассказал он.
В настоящее время Делви находится под домашним арестом после того, как была осуждена за ряд преступлений, включая попытку крупной кражи. Песня стала вступительной темой к ее подкасту «The Anna Delvey Show».
В подкасте Делви и гости обсудят традиционные понятия добра и зла, а также выяснят, что значит быть нарушителем правил в 2023 году. В шоу примут участие Джулия Камминг, Уитни Каммингс, Джулия Фокс, Джереми Харрис, Эмили Ратаковски и другие.