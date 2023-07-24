Слушаем дебютный трек Анны Делви «What the Hell»

Песня была написана генеральным директором и продюсером Audio Up Джаредом Гутштадтом, известным по работе с Лил Уэйном, Джелли Роллом, DJ Khaled и Machine Gun Kelly, а также его давним партнером по написанию Скарлетт Берк. «Это веселая песня, и я знаю, что многим будет интересно услышать эту сторону Анны. Я надеюсь, что мир тиктока тоже получит удовольствие от нее», — рассказал он.