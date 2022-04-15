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Мошенница из сериала «Изобретая Анну» продает поддельные копии своих картин на выставке в Нью-Йорке

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:33

В Нью-Йорке открылась личная выставка мошенницы Анны Сорокиной, выдававшей себя за богатую наследницу немецкого миллиардера под именем Анна Делви. Об этом сообщил Cosmopolitan.

На ней уже продали первую картину, правда она, как и ее автор, оказалась фальшивой. Автором рисунка, изображающего Делви на льдине посреди океана, оказалась не сама знаменитая мошенница, а художник Альфредо Мартинез.

Мартинез, как рассказали авторы статьи, был ранее осужден за подделку ранних работ Жана-Мишеля Баскии. Однако набросок Делви он подделал на вполне законных основаниях: копию настоящего рисунка ему разрешила сделать сама Анна.

Мартинез создал копии сразу нескольких работ девушки. Ожидается, что за эти картины выручат значительные деньги, ведь первый рисунок из серии — «Анна на льду» — купили за 10 тыс. долларов. Ее владельцем стал коллекционер Патрик Джеймс Питерс-третий.

«Анна — некто вроде алхимика, она способна перевести свою историю из такого негативного опыта за решеткой в позитивный. Если вы взглянете на то, как формируются алмазы, [вы увидите] они требуют невероятного давления. Я думаю, что ее искусство — это прямая репрезентация превращения негативного в позитивное», — прокомментировал покупатель.

Патрик Джеймс Питерс-третий является партнером проекта Founders Art Club, который продюсирует предстоящую персональную выставку Сорокиной/Делви. Сама Анна в галерее не появлялась, поскольку находится в центре иммиграционного контроля: мошенница освободилась из тюрьмы в феврале 2021 года, но вскоре просрочила визу в США — теперь ей грозит депортация в Германию.

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