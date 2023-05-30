Анна Делви запустит серию еженедельных подкастов. На нем она представит свой дебютный сингл

Мошенница Анна Делви (Сорокина), вдохновившая Шонду Раймс на создание сериала «Изобретая Анну», начнет работать над собственным еженедельным подкастом «The Anna Delvey Show». Об этом сообщает Deadline.
В подкасте примут участие Джулия Камминг, Уитни Каммингс, Джулия Фокс, Джереми Харрис, Эмили Ратаковски и другие. Запись шоу будет вестись из квартиры Делви в Ист-Виллидж, где она находится под домашним арестом.
В подкасте Делви и гости обсудят традиционные понятия добра и зла, а также выяснят, что значит быть нарушителем правил в 2023 году. В шоу также состоится дебют первого сингла мошенницы, продюсированием которого занимался гендиректор Джаред Гутштадт, который ранее писал песни к сериалам «Звезды ломбарда» и «Стекло».
«Впервые у меня будет собственная платформа, чтобы поделиться своими личными взглядами на увлечение общественности историей моей жизни в беседе с гостями из разных отраслей, включая бизнес, СМИ, развлечения, искусство и многое другое», — рассказала Делви.
Дата выхода подкаста пока неизвестна. Его производством будет заниматься компания Audio Up.
Анна Сорокина переехала в Нью-Йорк в 2013 году и придумала вымышленную личность — Анну Делви. Под этим именем она представлялась богатой наследницей из Германии и вела в США роскошную жизнь за счет кредитов и денег от состоятельных друзей, которых она нашла в высшем обществе Нью-Йорка.
В 2017 году ее арестовали по обвинению в мошенничестве и неоплате услуг, а через два года суд присяжных признал ее виновной по восьми пунктам обвинения. После этого девушку отправили в тюрьму, где она находилась до февраля 2021 года, когда ей удалось добиться досрочного освобождения.
Спустя месяц Сорокина была задержана иммиграционной полицией и вновь помещена в тюрьму — на этот раз из‑за проблем с американской визой. В октябре 2022-го ей удалось перевестись под домашний арест, заплатив залог в 10 тыс. долларов.