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Анна Делви запустит серию еженедельных подкастов. На нем она представит свой дебютный сингл

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:04

Мошенница Анна Делви (Сорокина), вдохновившая Шонду Раймс на создание сериала «Изобретая Анну», начнет работать над собственным еженедельным подкастом «The Anna Delvey Show». Об этом сообщает Deadline.

В подкасте примут участие Джулия Камминг, Уитни Каммингс, Джулия Фокс, Джереми Харрис, Эмили Ратаковски и другие. Запись шоу будет вестись из квартиры Делви в Ист-Виллидж, где она находится под домашним арестом.

В подкасте Делви и гости обсудят традиционные понятия добра и зла, а также выяснят, что значит быть нарушителем правил в 2023 году. В шоу также состоится дебют первого сингла мошенницы, продюсированием которого занимался гендиректор Джаред Гутштадт, который ранее писал песни к сериалам «Звезды ломбарда» и «Стекло».

«Впервые у меня будет собственная платформа, чтобы поделиться своими личными взглядами на увлечение общественности историей моей жизни в беседе с гостями из разных отраслей, включая бизнес, СМИ, развлечения, искусство и многое другое», — рассказала Делви.

Дата выхода подкаста пока неизвестна. Его производством будет заниматься компания Audio Up.

Анна Сорокина переехала в Нью-Йорк в 2013 году и придумала вымышленную личность — Анну Делви. Под этим именем она представлялась богатой наследницей из Германии и вела в США роскошную жизнь за счет кредитов и денег от состоятельных друзей, которых она нашла в высшем обществе Нью-Йорка.

В 2017 году ее арестовали по обвинению в мошенничестве и неоплате услуг, а через два года суд присяжных признал ее виновной по восьми пунктам обвинения. После этого девушку отправили в тюрьму, где она находилась до февраля 2021 года, когда ей удалось добиться досрочного освобождения.

Спустя месяц Сорокина была задержана иммиграционной полицией и вновь помещена в тюрьму — на этот раз из‑за проблем с американской визой. В октябре 2022-го ей удалось перевестись под домашний арест, заплатив залог в 10 тыс. долларов.

В феврале 2022 года на Netflix вышел сериал «Изобретая Анну», основанный на истории Сорокиной, а в апреле в Нью-Йорке открылась ее персональная выставка картин.

Подробности по теме
Аферистка-миллионерка Анна Делви — о планах заработать на истории своего обмана
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теги
Netflix
люди
Уитни КаммингсДжулия ФоксАнна Сорокина
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