Тим Бертон: до завершения съемок «Битлджус-2» оставалось полтора дня, но начались забастовки

Съемки фэнтези «Битлджус-2» были уже практически завершены, когда начались забастовки в Голливуде и производство прекратилось. Об этом режиссер картины Тим Бертон рассказал в интервью Variety.
До окончания основных съемок оставалось полтора дня. По словам Бертона, работа была проделана на 99%.
На данный момент премьера сиквела «Битлджуса» запланирована на 6 сентября 2024 года. Сюжет ленты пока держится в секрете.
Сценарий продолжения культовой истории написали Эл Гоф и Майлз Миллар, создатели сериала «Уэнсдэй». В актерский состав вошли Вайнона Райдер, сыгравшая Лидию Дитц в оригинальном «Битлджусе», а также исполнительница главной роли сериала Тима Бертона «Уэнсдэй» Дженна Ортега.
В мае 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) начала забастовку из‑за конфликта с Альянсом продюсеров кино и телевидения, связанного с оплатой создания контента для стриминговых сервисов и с использованием ИИ. «Афиша Daily» рассказывала подробно о требованиях сценаристов.
В середине июля к забастовке присоединился профсоюз актеров США (SAG-AFTRA). В числе причин: устаревшие условия контрактов, сокращение производства, уход подписчиков со стриминговых платформ, переносы фестивалей и церемоний, слияния крупных компаний, уменьшение гонораров.