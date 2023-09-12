Реклама
Новости

Тим Бертон: до завершения съемок «Битлджус-2» оставалось полтора дня, но начались забастовки

Виктория Шанина
Сегодня в 18:22

Съемки фэнтези «Битлджус-2» были уже практически завершены, когда начались забастовки в Голливуде и производство прекратилось. Об этом режиссер картины Тим Бертон рассказал в интервью Variety.

До окончания основных съемок оставалось полтора дня. По словам Бертона, работа была проделана на 99%.

На данный момент премьера сиквела «Битлджуса» запланирована на 6 сентября 2024 года. Сюжет ленты пока держится в секрете.

Сценарий продолжения культовой истории написали Эл Гоф и Майлз Миллар, создатели сериала «Уэнсдэй». В актерский состав вошли Вайнона Райдер, сыгравшая Лидию Дитц в оригинальном «Битлджусе», а также исполнительница главной роли сериала Тима Бертона «Уэнсдэй» Дженна Ортега.

В мае 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) начала забастовку из‑за конфликта с Альянсом продюсеров кино и телевидения, связанного с оплатой создания контента для стриминговых сервисов и с использованием ИИ. «Афиша Daily» рассказывала подробно о требованиях сценаристов.

В середине июля к забастовке присоединился профсоюз актеров США (SAG-AFTRA). В числе причин: устаревшие условия контрактов, сокращение производства, уход подписчиков со стриминговых платформ, переносы фестивалей и церемоний, слияния крупных компаний, уменьшение гонораров.

Одновременная забастовка сценаристов и актеров случилась в США впервые с 1960 года. В начале августа она привела к переговорам с Ассоциацией продюсеров. Добиться договоренностей не получилось, так что многие фильмы и сериалы выйдут позже запланированного.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»