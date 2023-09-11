Вице-спикер Госдумы Толстой: военная операция может продлиться еще два-три года

По данным ООН, с 2014 года число погибших гражданских в результате боевых действий на Украине ежегодно снижалось. Если в 2014 году было 2084 жертвы среди мирных жителей, в 2015-м — 955, то с 2019-го по 2021-й ежегодно фиксировалось 25–27 погибших гражданских. За первый год военной операции ООН документально подтвердила гибель более 8000 мирных жителей от боевых действий (в 2,5 раза больше, чем за 8 предыдущих лет).