Вице-спикер Госдумы Толстой: военная операция может продлиться еще два-три года

Российская военная операция на Украине может продлиться еще два-три года, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи».
«Мне кажется, еще года два-три, потому что это не быстро. Это серьезное сопротивление. Враг серьезный. И нельзя недооценивать, что все-таки сегодня фактически все страны поставляют им [Украине] оружие», — сказал он.
«К сожалению, это время, это дорогая очень цена. Но это цена того, чтобы Россия не чувствовала себя униженной, когда русских людей заживо сжигают в Одессе, в Доме профсоюзов. И когда русских в Донецке, Луганске бомбят, убивают детей», — добавил Толстой.
Он отметил, что его не беспокоит, сохранится ли Украина, но для «бывшей Украины» это тоже высокая цена. «Это высочайшая цена их желания сначала просто оказаться и с Россией, и с Европой, потом только с Европой, потом стать анти-Россией. Эта траектория им дорого обойдется», — заявил вице-спикер.
В апреле 2022-го, на второй месяц военной операции, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что боевые действия завершатся «в обозримом будущем». В тот же месяц сенатор Андрей Климов заявил, что спецоперация довольно скоро закончится, а Россия не собирается ее затягивать. Российские власти неоднократно подчеркивали, что военная операция идет по плану.
По данным ООН, с 2014 года число погибших гражданских в результате боевых действий на Украине ежегодно снижалось. Если в 2014 году было 2084 жертвы среди мирных жителей, в 2015-м — 955, то с 2019-го по 2021-й ежегодно фиксировалось 25–27 погибших гражданских. За первый год военной операции ООН документально подтвердила гибель более 8000 мирных жителей от боевых действий (в 2,5 раза больше, чем за 8 предыдущих лет).
В августовском отчете организации говорится о как минимум 9444 жертвах, но подчеркивается, что, вероятно, их число гораздо больше. Заместительница генерального секретаря ООН Розмари Дикарло сказала, что «по некоторым оценкам, общее число убитых, включая гражданских и военных с обеих сторон, достигает полумиллиона».