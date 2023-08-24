ООН: по некоторым оценкам, число жертв боевых действий на Украине достигает полмиллиона

Она отметила, что Россия начала военную операцию на Украине с нарушением устава ООН и норм международного права. У этого конфликта нет конца, напротив, «с тех пор как 17 июля Россия вышла из Черноморской инициативы, боевые действия только обострились», добавила Дикарло.