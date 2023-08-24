ООН: по некоторым оценкам, число жертв боевых действий на Украине достигает полмиллиона

«Управление ООН по правам человека подтвердило смерти как минимум 9444 гражданских, включая 545 детей. Около 17 тыс. других, среди которых 1156 детей, ранены. Реальные цифры, скорее всего, гораздо выше. По некоторым оценкам, общее число убитых, включая гражданских и военных с обеих сторон, достигает полмиллиона», — заявила Дикарло.
Она отметила, что Россия начала военную операцию на Украине с нарушением устава ООН и норм международного права. У этого конфликта нет конца, напротив, «с тех пор как 17 июля Россия вышла из Черноморской инициативы, боевые действия только обострились», добавила Дикарло.
Она также обвинила Россию в атаках, которые угрожают свободе навигации в Черном море и наносят урон экспортной зерновой инфраструктуре Украины.
Говоря о жертвах боевых действий, подтвержденных ООН, Дикарло брала цифры из последнего отчета Управления по правам человека (УВКПЧ), датированного 14 августа 2023 года. В нем уточняется, что с 24 февраля 2022 года на территории, подконтрольной украинским властям, число подтвержденных жертв среди гражданских достигает 21 308, включая 7339 убитых и 13 969 раненных. На территории Украины, которую контролирует Россия, подтверждено 5076 жертв, среди которых 2105 убиты и 2971 ранены.
«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», — говорится в отчете управления ООН.