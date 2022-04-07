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Дмитрий Песков заявил, что Россия понесла значительные потери в ходе «спецоперации»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:01

Россия понесла значительные потери войск в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом cообщил в эфире телеканала SkyNews пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Песков заявил, что случившееся является «огромной трагедией для нас». Он не назвал точное число погибших, однако отметил, что надеется на завершение «спецоперации» в обозримом будущем.

Пресс-секретарь Владимира Путина также добавил, что в ближайшее время Россия намерена освободить Мариуполь «от националистических батальонов».

Минобороны ранее, 25 марта, сообщало, что во время военных действий на Украине погиб 1351 российский военнослужащий. Еще 3825 человек на тот момент получили ранения.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека же отмечает, что с начала «спецоперации» на Украине погибли 1611 мирных жителей, были ранены 2227. Такие данные ведомство опубликовало 7 апреля.

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