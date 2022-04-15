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Сенатор Климов: российская «военная операция» на Украине скоро закончится

Семён Гудошников
Сегодня в 11:13

«Военная операция» на Украине довольно скоро закончится, Россия не собирается ее затягивать. Об этом сообщил замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству, сенатор Андрей Климов.

«Как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории — посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов, добавил он. „После этого военная фаза прекратится“, — заявил Климов, отметив, что это произойдет в недалеком будущем», — цитирует его слова РИА «Новости».

При этом, сказал сенатор, западные страны продолжают поставлять вооружения на Украину, заливая костер бензином.

Ранее в интервью SkyNews пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что «военная операция» завершится в ближайшем будущем. Он отметил, что Россия в ходе военных действий понесла значительные потери войск, и для страны это огромная трагедия. Позже Песков уточнил, что говоря о потерях он опирался на цифры Минобороны, которое 25 марта сообщило о 1351 погибшем российском военнослужащем.

После интервью пресс-секретаря президента его слова раскритиковали глава Чечни Рамзан Кадыров, который прямо говорил о планах России «забрать Киев и все города» Украины, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и ряд прокреслевских СМИ и телеграм-каналов.

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