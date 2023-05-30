Активы Decathlon в России могут выкупить владелец российского Reebok и собственник Dubai Mall

Турецкая компания Flo Retailing и ливанская Azadea Group могут купить бизнес французской сети Decathlon в России. Переговоры уже ведутся, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов по недвижимости и одного из партнеров ретейлера.
Для Flo Retailing это будут уже не первые выкупленные активы ушедшей из России компании: в прошлом году ретейлер купил российский бизнес сети Reebok, после чего ее магазины переименовали в SneakerBox.
Azadea Group, в свою очередь, владеет Daher Group, которой принадлежит крупнейший в мире ТРК Dubai Mall. Кроме того, в октябре прошлого года группа купила российские активы испанской Inditex, включая порядка 240 бывших магазинов Zara, Bershka, Pull & Bear, также открывшихся под другими вывесками.
Источники «Ведомостей» говорят, что рассматриваются два варианта сделки. Либо инвестор выкупит всю российскую сеть и перезапустит магазины Decathlon по модели франчайзинга, либо сделает то же самое, но часть точек будет закрыта.
Отмечается, что, если сделка состоится, она будет закрыта не раньше осени 2023 года. Есть ли другие претенденты на активы Decathlon в России, неизвестно.
Decathlon — крупнейшим производитель и продавец спортивных товаров. Ретейлер приостановил работу в России в марте 2022-го, а в январе этого года стало известно, что компания ищет покупателя на свой бизнес в России.