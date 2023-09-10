Канье Уэст подал в суд на пользователя инстаграма*, который якобы «слил его музыку»

Против Уэста тоже не раз подавали в суд. В октябре 2022 года семья убитого полицейским при задержании Джорджа Флойда судилась с рэпером из‑за его «злонамеренной лжи», за которую тому пришлось извиняться. В мае Gap подала иск к Уэсту на 2 млн долларов с обвинением в нарушении контракта по аренде недвижимости и в порче имущества.