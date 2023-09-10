Канье Уэст подал в суд на пользователя инстаграма*, который якобы «слил его музыку»

Канье Уэст подал в суд на неизвестного пользователя инстаграма* из‑за того, что тот якобы выложил его композиции в соцсеть. В иске ответчик обвиняется в несанкционированном распространении чужой музыки, сообщает Billboard.
Администратор популярного аккаунта DaUnreleasedGod, согласно иску, нарушил законы об авторских правах, когда опубликовал треки Уэста в период с марта по август 2023 года. В документе перечисляются совместная работа с DJ Khaled, кадры с вечеринки по прослушиванию Donda, а также более 20 треков, в том числе «We Did It Kid», «Shy Can’t Look», «NASDAQ» и «Mr. Miyagi».
Юристы Уэста не смогли установить личность администратора, но предполагают, что аккаунтом управляет один из тех, кто когда‑то работал с рэпером. При сотрудничестве с артистом подписывается соглашение о конфиденциальности, после чего открывается доступ к неизданной музыке, поэтому утечка треков в этом случае равносильна нарушению контракта.
В иске утверждается, что утечки нанесли «существенный вред» «работе, репутации и потенциальному доходу» Уэста, в результате рэпер «понес значительные финансовые потери».
Против Уэста тоже не раз подавали в суд. В октябре 2022 года семья убитого полицейским при задержании Джорджа Флойда судилась с рэпером из‑за его «злонамеренной лжи», за которую тому пришлось извиняться. В мае Gap подала иск к Уэсту на 2 млн долларов с обвинением в нарушении контракта по аренде недвижимости и в порче имущества.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.