В Курской области девушка скончалась после отравления шаурмой

В городе Льгов Курской области 15 человек отравились шаурмой. Одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока, сообщили в телеграм-канале властей региона.
В ночь с 6 на 7 сентября сразу несколько человек вызвали скорую помощь из‑за симптомов острой кишечной инфекции. Четыре человека в данный момент находятся в больнице имени Семашко в состоянии средней степени тяжести.
Еще десять пациентов проходят лечения амбулаторно в Льговской центральной районной больнице, все они находятся в удовлетворительном состоянии. Роспотребнадзор уже начал проверку по факту отравлений.
«В настоящее время работают специалисты, проводится лабораторный контроль. После выяснения причины пищевых отравлений информация будет доведена до сведения общественности», — заявили власти области.
В Иркутской области, в Братске в июне более 100 человек также отравились шаурмой. Среди пострадавших были несовершеннолетние. В продукции кафе «Шаурму хочу» обнаружили сальмонеллу, владельца заведения задержали.