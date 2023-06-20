Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101 человека

Владелец «Шаурму хочу» Артуш Арутюнян был задержан и отправлен на два месяца под домашний арест. СК возбудил дело по части первой статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.