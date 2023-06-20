Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101 человека

В Братске число отравившихся шаурмой в кафе быстрого питания «Шаурму хочу» выросло до 101 человека, из них 22 — это дети. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему. Тяжелых случаев нет, 7 пациентов уже выписаны, подчеркивает губернатор.
О массовом отравлении шаурмой стало известно 13–14 июня. Роспотребнадзор выявил в кафе нарушения санитарного законодательства, нарушены процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов, не было условий для соблюдения личной гигиены работников.
Владелец «Шаурму хочу» Артуш Арутюнян был задержан и отправлен на два месяца под домашний арест. СК возбудил дело по части первой статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.