В Иркутской области задержали владельца кафе «Шаурму хочу» после массового отравления

В Братске задержали владельца кафе «Шаурму хочу», 62 посетителя которого отравились. Об этом говорится в телеграм-канале СК по Иркутской области.
На утро 15 июня в больницах находятся 29 человек, в том числе 5 детей. По словам пострадавших, они почувствовали себя плохо после того, как поели шаурмы.
Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства, нарушен технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания, нет условий для соблюдения личной гигиены сотрудников. Работа кафе временно запрещена.
Дело заведено по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.
О массовом отравлении шаурмой стало известно накануне. Все пострадавшие заподозрили отравление 13–14 июня.
Сотрудники СК изъяли гриль-печи и документацию персонала кафе, специалисты взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Всех работников «Шаурмы хочу» направили на бактериологическое исследование. Губернатор Игорь Кобзев взял ситуацию под личный контроль.