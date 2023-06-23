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Россельхознадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:11

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия заявило, что причиной массового отравления шаурмой стала сальмонелла.

«По результатам лабораторных исследований, проведенных методом ПЦР, в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонеллы. Предварительно палочковидные бактерии обнаружили в соусах и курице», — говорится в заявлении ведомства.

В Россельхознадзоре заявили, что наггетсы, которые использовались в шаурме, производились из просроченного куриного мяса. Оно поставлялось из Красноярского края, при этом у поставщиков отсутствовала ветеринарная документация.

О массовом отравлении шаурмой стало известно 13–14 июня. Роспотребнадзор выявил в кафе нарушения санитарного законодательства, нарушены процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов, не было условий для соблюдения личной гигиены работников.

Владелец «Шаурму хочу» Артуш Арутюнян был задержан и отправлен на два месяца под домашний арест. СК возбудил дело по части первой статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

20 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что число отравившихся шаурмой в кафе выросло до 101 человека, из них 22 — это дети. Госпитализирован был 51 человек.

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РоссельхознадзорРоспотребнадзор
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Игорь Кобзев
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