55% россиян высказались против запрета на продажу препаратов для аборта

Сторонники ограничения продажи абортивных препаратов уверены, что необходимо улучшать демографию, а женщины должны рожать (так говорят 30% от числа поддерживающих). Четверть их них также считают, что за приемом должны наблюдать врачи, а 16% — что аборт это убийство и негуманный поступок. Ещё 11% ответили, что подобная мера повлияет на «репродуктивную ответственность», а 7% сослались на религиозные убеждения.