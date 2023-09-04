55% россиян высказались против запрета на продажу препаратов для аборта

Большинство россиян (55%) высказались против ограничений на продажу препаратов для прерывания беременности. Такие результаты показало исследование ВЦИОМ, проведенное по заказу газеты «Коммерсант».
В то же время за год увеличилось число тех, кто хотел бы видеть активные меры государства по предотвращению абортов. В 2023-м так социологам ответил 47% респондентов против 36% в 2022-м.
Чаще других за госрегулирование абортов выступают мужчины (51%), россияне с неполным средним образованием (64%), сельские жители (63%), жители Северо-Кавказского (65%) и Дальневосточного (57%) федеральных округов.
Как правило, с ними не согласны женщины (43%), молодежь до 25 лет (62%), жители обеих столиц (49%), активные пользователи интернета (46%), а также те, у кого нет детей (48%).
Ещё опрос ВЦИОМ показал, что 55% россиян не хотят ограничения продажу препаратов для прерывания беременности, как это предлагает сделать Минздрав. За инициативу ведомства лишь 35%.
Против преимущественно молодежь (71% в группе до 25 лет и 60% в группе 25–34-летних), бездетные граждане (62%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%) и женщины (58%). За — лишь жители Северного Кавказа (55%). Авторы исследования считают это следствием культурно-религиозных представлений о семье, женщине и детях.
Сторонники ограничения продажи абортивных препаратов уверены, что необходимо улучшать демографию, а женщины должны рожать (так говорят 30% от числа поддерживающих). Четверть их них также считают, что за приемом должны наблюдать врачи, а 16% — что аборт это убийство и негуманный поступок. Ещё 11% ответили, что подобная мера повлияет на «репродуктивную ответственность», а 7% сослались на религиозные убеждения.
Их оппоненты заявляют о свободе личного выбора и принципе невмешательства государства в вопросы прерывания беременности (42% от числа не поддерживающих). Ещё 15% видят риск криминализации абортов, а 11% отметили, что свободный доступ к препаратам нужен из‑за критических ситуаций, например, ранней или незапланированной беременности, изнасилования. 10% думают, что запрет приведет к ухудшению демографической ситуации, 8% — что аборт станет недоступен для небогатых людей. Лишь 7% беспокоятся о здоровье женщин.
В конце июля Минздрав РФ опубликовал проект постановления о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. Глава ведомства чуть ранее предложил ограничить продажу препаратов для абортов до конца года, а в указах говорится о необходимости формировать у женщин «негативное отношение к абортам».
В то же время за последний год рекордно вырос спрос на препараты для прерывания беременности и экстренной контрацепции.