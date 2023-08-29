«Убийца» — адаптация одноименной серии графических романов французского писателя Алексиса Ноулента и иллюстратора Люка Жакамона. Она посвящена киллеру, который был лучшим в своем деле, пока не столкнулся с личностным кризисом. «После рокового промаха убийца начинает сражаться со своими работодателями и с самим собой», — говорится в синопсисе картины.