На ютуб-канале Netflix появился первый тизер новой картины Дэвида Финчера «Убийца». Прокат стартует 10 ноября в ограниченном числе кинотеатров.
«Убийца» — адаптация одноименной серии графических романов французского писателя Алексиса Ноулента и иллюстратора Люка Жакамона. Она посвящена киллеру, который был лучшим в своем деле, пока не столкнулся с личностным кризисом. «После рокового промаха убийца начинает сражаться со своими работодателями и с самим собой», — говорится в синопсисе картины.
Главную роль играет Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки», «Пуаро»). Вместе с ним на экране появятся Арлисс Говард, Тильда Суинтон и Чарльз Парнелл. За сценарий ответственен Эндрю Кевин Уокер, который уже работал с Финчером над фильмом «Семь».
Эта работа станет последней в рамках сотрудничества Финчера с Netflix. Контракт с режиссером стриминг заключил в ноябре 2020 года. С того момента Дэвид Финчер снял для Netflix среди прочих черно-белый байопик о голливудском сценаристе Хермане Манкевиче «Манк» и документалку «Voir» про киноискусство.