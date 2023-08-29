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Вышел первый тизер фильма «Убийца» Дэвида Финчера. В главной роли — Майкл Фассбендер

Семён Гудошников
Сегодня в 16:14

На ютуб-канале Netflix появился первый тизер новой картины Дэвида Финчера «Убийца». Прокат стартует 10 ноября в ограниченном числе кинотеатров.

«Убийца» — адаптация одноименной серии графических романов французского писателя Алексиса Ноулента и иллюстратора Люка Жакамона. Она посвящена киллеру, который был лучшим в своем деле, пока не столкнулся с личностным кризисом. «После рокового промаха убийца начинает сражаться со своими работодателями и с самим собой», — говорится в синопсисе картины.

Главную роль играет Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки», «Пуаро»). Вместе с ним на экране появятся Арлисс Говард, Тильда Суинтон и Чарльз Парнелл. За сценарий ответственен Эндрю Кевин Уокер, который уже работал с Финчером над фильмом «Семь».

Эта работа станет последней в рамках сотрудничества Финчера с Netflix. Контракт с режиссером стриминг заключил в ноябре 2020 года. С того момента Дэвид Финчер снял для Netflix среди прочих черно-белый байопик о голливудском сценаристе Хермане Манкевиче «Манк» и документалку «Voir» про киноискусство.

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Дэвид ФинчерМайкл ФассбендерКевин Уокер
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