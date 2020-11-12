Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт с Netflix

Американский режиссер Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт на четыре года со стриминговым сервисом Netflix, сообщил The Playlist.

Финчер выпустит на платформе не только черно-белый байопик о голливудском сценаристе Хермане Манкевиче «Манк» (трейлер ленты можно посмотреть здесь), но и следующие свои картины — о чем они будут, режиссер пока не раскрывает.

«Я заключил это соглашение, потому что хочу работать как Пикассо: пробовать разные вещи, ломать представления о формах повествования, менять режим работы. У каждого автора свое количество произведений. И да, я считаю странным, что за свою 40-летнюю карьеру я снял всего 10 фильмов. Ладно, 11, но своими я считаю только 10. Пугающий факт», — сказал Финчер.

По словам режиссера, будущее его проектов во многом зависит от того, как зрители примут «Манка». «Я буду либо застенчиво спрашивать, что мне сделать, чтобы искупить неудачу, либо стану высокомерным засранцем и буду требовать снимать другие черно-белые фильмы», — пошутил кинематографист.

«Манк» — не первый совместный проект Финчера и Netflix. До этого режиссер работал над некоторыми эпизодами сериалов «Карточный домик» и «Охотник за разумом». Кроме того, Финчер спродюсировал анимационное шоу «Любовь. Смерть. Роботы».