перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт с Netflix 4:07
«Нью-Йоркер» уволил автора за мастурбацию во время видеоколла. Он проработал в журнале 27 лет 3:23
StrangerNews11/Twitter Режиссер «28 недель спустя» снимет фэнтези-фильм для Netflix с Милли Бобби Браун
Режиссер «28 недель спустя» снимет фэнтези-фильм для Netflix с Милли Бобби Браун 2:42
«Театр.doc» выселяют с «Площадки 8/3». Причиной мог стать спектакль о шамане Александре Габышеве 1:55
В Новой Зеландии обнаружили мошенничество на выборах птицы года 0:34
Пилоты «Победы» нарисовали траекторией самолета пенис в поддержку Дзюбы 0:07
Летом 2021 года Google Photos ограничит объем бесплатно хранящихся фотографий Вчера в 23:46
Eugene Tones/Unsplash Москву к Новому году украсят прошлогодними декорациями
Москву к Новому году украсят прошлогодними декорациями Вчера в 23:15
Тайка Вайтити снял новую рождественскую рекламу Coca-Cola Вчера в 23:02
Производитель майонеза «Слобода» начал поставлять веганские котлеты для бургеров в рестораны Москвы Вчера в 22:42
«I’m Ready»: Джейден Смит записал саундтрек к игре Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Вчера в 22:04
Папа римский призвал в течение месяца молиться, чтобы роботы «всегда служили человечеству» Вчера в 21:34
Возраст молодежи в России хотят увеличить до 35 лет Вчера в 21:20
Avel Chuklanov/Unsplash Российских студентов оставят на удаленке до 6 февраля
Российских студентов оставят на удаленке до 6 февраля Вчера в 21:03
65% россиян считают бессмысленным заступаться за жертв кибербуллинга Вчера в 20:36
Новые ограничения в Москве и Петербурге, клип Zavet и другие новости дня Вчера в 20:34 Дайджест
Собянин: новые ограничения могут ввести в Москве через две-три недели Вчера в 20:30
В Москве из‑за коронавируса отменят новогодние гуляния Вчера в 20:28
В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием европейских дипломатов Вчера в 20:01
Nandi Bushell/Twitter Дейв Грол предложил британской школьнице сыграть на концерте Foo Fighters
Дейв Грол предложил британской школьнице сыграть на концерте Foo Fighters Вчера в 18:57
Отключить рекламу

Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт с Netflix

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:07

Американский режиссер Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт на четыре года со стриминговым сервисом Netflix, сообщил The Playlist.

Финчер выпустит на платформе не только черно-белый байопик о голливудском сценаристе Хермане Манкевиче «Манк» (трейлер ленты можно посмотреть здесь), но и следующие свои картины — о чем они будут, режиссер пока не раскрывает.

«Я заключил это соглашение, потому что хочу работать как Пикассо: пробовать разные вещи, ломать представления о формах повествования, менять режим работы. У каждого автора свое количество произведений. И да, я считаю странным, что за свою 40-летнюю карьеру я снял всего 10 фильмов. Ладно, 11, но своими я считаю только 10. Пугающий факт», — сказал Финчер.

По словам режиссера, будущее его проектов во многом зависит от того, как зрители примут «Манка». «Я буду либо застенчиво спрашивать, что мне сделать, чтобы искупить неудачу, либо стану высокомерным засранцем и буду требовать снимать другие черно-белые фильмы», — пошутил кинематографист.

«Манк» — не первый совместный проект Финчера и Netflix. До этого режиссер работал над некоторыми эпизодами сериалов «Карточный домик» и «Охотник за разумом». Кроме того, Финчер спродюсировал анимационное шоу «Любовь. Смерть. Роботы».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
фэнтези
8 1/2
Шедевр Федерико Феллини: метакино про рефлексирующего режиссера
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить