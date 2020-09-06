Netflix опубликовал первые кадры фильма «Манк» Дэвида Финчера, а также рассказал подробности о нем

Это черно-белая картина, рассказывающая о сценаристе Хермане Манкевиче, который написал сценарий фильма «Гражданин Кейн». Действие разворачивается в 30-е годы, главные роли исполнили Гари Олдман («Темные времена», «Прачечная») и Аманда Сейфрид («Первая реформатская церковь», «Твин Пикс»).

Netflix опубликовал первые кадры фильма «Манк» режиссера Дэвида Финчера , а также рассказал подробности о нем.

«Новый взгляд на Голливуд 30-х годов через глаза едкого социального критика и сценариста-алкоголика Хермана Манкевича, который спешит закончить сценарий «Гражданина Кейна» для Орсона Уэллса», — говорится в синопсисе фильма.

Сценарий «Манка» написал ныне покойный отец режиссера Джек Финчер. Для Дэвида Финчера это будет первый за шесть лет фильм. Он выйдет на стриминговом сервисе осенью.

В период проведения фестиваля Strelka Film Festival by Okko для подписчиков мультимедийного сервиса Okko будет доступна специальная подборка фильмов, премьеры которых в разные годы проходили во дворе Института «Стрелка». В коллекцию, собранную программным директором фестиваля Стасом Тыркиным, вошли участники и победители Берлинале, Канн, Локарно и «Санденса» — от нашумевших «Паразитов» до биографии Ингмара Бергмана.