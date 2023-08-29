Осенью шаурма подорожает на 15%

Осенью в России цены на шаурму вырастут на 10–15%, рассказали «Известиям» участники рынка. Причиной подорожания они называют рост цен на курицу.
По словам основательницы сети «Шоу’рма» Анастасии Филипповой, стоимость курицы за последние пять месяцев выросла на 50%. «В марте мы ее брали за 220 рублей за 1 кг, в мае — за 280 рублей, а с 1 августа — уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей», — говорит она. Поэтому сеть поднимет цены на классическую шаурму с 190 до 210 рублей.
Похожая картина и в «Мосшаурме». «Повышение цен уже идет, окончательное решение будет принято в ближайшее время после получения новых поставок мяса. Подорожание может составить на 10–15% и даже больше», — сказали «Известиям» в компании.
В «Рославаше» (поставляет продукцию в «Пятерочку», региональные точки общепита и АЗС) заявили, что с начала года их шаурма подорожала уже на 25%. «Новое повышение не исключаем. В первую очередь будем исходить из стоимости сырья. Но есть и другие факторы, влияющие на ценообразование. Пока прогнозируем рост цен на 5%», — отметил представитель компании. По его словам, заведения могут начать снижать вес блюда, менять пропорции или размер порции.
На подорожание мяса жалуются не только шаурмичные, но и рестораторы. Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов пару недель назад заявлял, что с начала марта по конец июля цены на курицу и свинину у поставщиков выросли на 20–30%. После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки крупнейших производителей мяса птицы.
В Минсельхозе уверены, что рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, традиционный для летнего периода. Как ответила пресс-служба ведомства, динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что дополнительно повышает спрос на эту продукцию, а также увеличением производственных издержек. Министерство ждет удешевления курицы уже в сентябре.
В Общественной потребительской инициативе не исключили, что повышение цен на мясо может сказаться на качестве фастфуда. «В условиях, когда растет цена на сырье, бизнес стремится сохранить прибыль, поэтому идет на различные ухищрения. Особенно это касается шаурмы, об отравлениях которой мы слышим в последнее время часто», — считает глава организации Олег Павлов.
Массовые отравления шаурмой этим летом наблюдались в Москве (там на плохое блюдо пожаловались 35 человек) и в Братске (больше 100 человек). В то же время в России на нее наблюдается повышенный спрос.