Осенью шаурма подорожает на 15%

В «Рославаше» (поставляет продукцию в «Пятерочку», региональные точки общепита и АЗС) заявили, что с начала года их шаурма подорожала уже на 25%. «Новое повышение не исключаем. В первую очередь будем исходить из стоимости сырья. Но есть и другие факторы, влияющие на ценообразование. Пока прогнозируем рост цен на 5%», — отметил представитель компании. По его словам, заведения могут начать снижать вес блюда, менять пропорции или размер порции.