В России резко выросла популярность шаурмы

В сети «Перекресток» за пять месяцев этого года было продано 590 тыс. штук шаурмы, что примерно в 2,5 раза превышает показатели за аналогичный период 2022-го. В «Самокате» сказали, что интерес россиян к сэндвичам и шаурме вырос в 2 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года.