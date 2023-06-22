В России резко выросла популярность шаурмы

В России значительно вырос спрос на шаурму (шаверму), у некоторых участников рынка продажи блюда увеличились на 100–200%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей «Яндекс Еды», Ozon fresh, «Азбуки вкуса», «Перекрестка», «Донер42» (принадлежит «Додо пицца») и аналитической компании «Платформа ОФД».
В сети «Перекресток» за пять месяцев этого года было продано 590 тыс. штук шаурмы, что примерно в 2,5 раза превышает показатели за аналогичный период 2022-го. В «Самокате» сказали, что интерес россиян к сэндвичам и шаурме вырос в 2 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года.
У «Вкусвилла» продажи шаурмы увеличились на 53% в сравнении с аналогичным месяцем 2022-го. В «Платформе ОФД» отметили, что шаурма показывает самый высокий рост продаж в натуральном выражении среди всего фастфуда, за первые три месяца текущего года число покупок этого блюда выросло на 9%.
Опрошенные изданием эксперты объясняют увеличение популярности шаурмы невысокой стоимостью блюда по сравнению с остальным фастфудом. Спрос на другие популярные блюда в этом сегменте — суши и пиццу — в торговых сетях и у сервисов доставки либо снижается, либо значительно отстает по темпам роста от шаурмы, а их цена увеличивается сильнее.
Еще одной причиной эксперты называют расширение ассортимента шаурмы и то, что ее стали активно продвигать крупнейшие сети.