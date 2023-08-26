В Москве отравились шаурмой больше 30 человек

Все пострадавшие приобретали пищу в «Бистро 24» на улице Софьи Ковалевской. 23 августа оно было опечатано. Из кафе вывезено более 180 кг продуктов, еще почти 600 кг мяса курицы было снято с реализации у поставщика заведения, говорят в Роспотребнадзоре.