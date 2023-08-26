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В Москве отравились шаурмой больше 30 человек

Максим Саблин
Сегодня в 13:18

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления шаурмой и курицей гриль больше 30 москвичей, говорится в пресс-релизе ведомства.

«Следователями столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изучается служебная документация данного заведения. Назначаются необходимые экспертизы», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В Роспотребнадзоре уточнили, что за медицинской помощью обратились 35 человек, 28 из них госпитализированы. У 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез.

«Следователи в ближайшее время приступают к опросу лежащих в больницах горожан», — рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Все пострадавшие приобретали пищу в «Бистро 24» на улице Софьи Ковалевской. 23 августа оно было опечатано. Из кафе вывезено более 180 кг продуктов, еще почти 600 кг мяса курицы было снято с реализации у поставщика заведения, говорят в Роспотребнадзоре.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо тюремного заключения сроком до шести лет.

«При расследовании установлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарного законодательства, которые могли привести к загрязнению продукции патогенными микроорганизмами», — заявили в Роспотребнадзоре.

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