HBO закрыл «Кумира» после первого сезона

Телеканал HBO подтвердил, что второго сезона «Кумира» не будет. Представитель телеканала сообщил Deadline, что решение об окончании сотрудничества было обоюдным, с ним согласились продюсеры Абель Тесфайе, Реза Фахим и Сэм Левинсон.
«Идол» был одной из самых провокационных оригинальных программ HBO, и мы довольны тем, что аудитория приняла его с большим энтузиазмом. После долгих размышлений HBO, а также создатели и продюсеры решили отказаться от второго сезона. Мы благодарны создателям, актерам и съемочной группе за их невероятную работу», — комментирует решение компании представитель HBO.
В июне источник издания Page Six рассказал, что «Кумир» был задуман как многосерийный фильм и не должен получить продолжения. Телеканал тогда же опроверг эту информацию.
В июле The Weeknd поделился несколькими закулисными фотографиями после финала шоу «Идол». «Продолжаем развивать видение», — подписал он пост. Это дало повод для спекуляций, что съемочная группа работает над вторым сезоном.
Первый сезон «Кумира» получил всего пять серий, на один эпизод короче обычного. Причиной этого стали «значительные изменения», которые внес режиссер Сэм Левинсон.
После показа первых серий критикам на Каннском кинофестивале проект получил рейтинг в 17% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes — этот результат хуже, чем у всех прошлых сериалов HBO. На Metacritic «Кумир» получил оценку в 27 баллов из 100.