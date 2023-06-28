Сериал «Идол» закроют после выхода пятой серии

Объявление о досрочном завершении сериала последовало после ряда негативных отзывов, с которыми HBO и шоу столкнулись с момента запуска. Так, портал Metacritic проанализировал 23 профессиональные рецензии на «Идола» и поставил ему среднюю оценку 27 баллов из 100. Юзеры оценили сериал на 2 из 5. На Rotten Tomatoes «Идол» получил рейтинг 17%. Это самая низкая оценка на портале среди всех сериалов HBO.