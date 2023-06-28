Сериал «Идол» закроют после выхода пятой серии

HBO подтвердил, что первый сезон сериала «Идол» завершится пятью сериями. Изначально планировалось шесть серий.
«В итоге сезон получился пятисерийным, после того как Сэм [Левинсон] взял на себя управление и внес значительные изменения. Сюжету потребовалось только пять эпизодов», — пишет Hypebeast со ссылкой на слова источника, близкого к HBO.
Объявление о досрочном завершении сериала последовало после ряда негативных отзывов, с которыми HBO и шоу столкнулись с момента запуска. Так, портал Metacritic проанализировал 23 профессиональные рецензии на «Идола» и поставил ему среднюю оценку 27 баллов из 100. Юзеры оценили сериал на 2 из 5. На Rotten Tomatoes «Идол» получил рейтинг 17%. Это самая низкая оценка на портале среди всех сериалов HBO.
«Планируя презентацию для предстоящего тура, Джоселин начинает контролировать свои отношения, к большому разочарованию Тедроса. Затем встреча с Джоселин разрушает планы Никки [главы рекорд-лейбла Никки Катц] в отношении Дайанн [танцовщица Джоселин] из‑за тревожных новостей о бывшем парне Джоселин», — говорится в описании финальной серии.
Шоу рассказывает о молодой поп-певице (Лили-Роуз Депп), которая отменяет собственный тур из‑за нервного срыва и решает пойти во все тяжкие. В этот момент девушка знакомится с владельцем ночного клуба (Абель Тесфайе) с темным прошлым, который, помимо прочего, оказывается лидером тайного культа. Шоураннер проекта — Сэм Левинсон.