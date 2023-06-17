«Идол» с Абелем Тесфайе и Лили Роуз-Депп не получит продолжения

После премьеры двух серий «Идол» раскритиковали за обилие слишком откровенных сцен, в которых, по мнению некоторых, нет сюжетной необходимости. «Это шоу Сэма Левинсона, и вы знаете, что вы получаете с шоу Сэма Левинсона», — прокомментировал это близкий к режиссеру и проекту «Эйфория» источник.