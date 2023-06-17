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«Идол» с Абелем Тесфайе и Лили Роуз-Депп не получит продолжения

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:45

Сериал «Идол» от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона не получит второго сезона, сообщает Page Six со ссылкой на источник в HBO. Реакция критиков и зрителей на шоу вышла неоднозначной, но причина не в этом.

По словам собеседника, «Идол» изначально планировался как мини-сериал, но команда создателей готова рассмотреть предложения. «Это нормальное явление — всего-то вышло два эпизода», — добавил он.

После премьеры двух серий «Идол» раскритиковали за обилие слишком откровенных сцен, в которых, по мнению некоторых, нет сюжетной необходимости. «Это шоу Сэма Левинсона, и вы знаете, что вы получаете с шоу Сэма Левинсона», — прокомментировал это близкий к режиссеру и проекту «Эйфория» источник.

Певец Абель Тесфайе, ставший соавтором и одним из главных героев «Идола», подвергся критике за «комично плохую» игру, пишет Page Six. Ранее его обвиняли в эгоистичном поведении на съемочной площадке.

Первый эпизод «Идола» получил на 17% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes, став рекордсменом среди проектов HBO с самыми низкими оценками. Рейтинг второй серии упал еще ниже — до 12%.

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