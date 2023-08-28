«Что видят наггетсы в микроволновке в три часа ночи»: магшот нахмуренного Дональда Трампа стал мемом

Дональд Трамп — не только первый официально арестованный президент в истории США, но и первый лидер страны, у которого теперь есть магшотСнимок при аресте.. Снимок сделали 24 августа в тюрьме в Атланте, где он провел около 20 минут, прежде чем его отпустили под залог в 200 тыс. долларов. Трампа обвиняют во вмешательстве в выборы в штате Джорджия в 2020 году. Экс-президент отрицает свою вину и уверяет, что на обязательной процедуре с фотографированием настояли сотрудники правоохранительных органов: «Это единственный раз, когда я делал тюремный снимок. Неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого», — сообщил он.