«Что видят наггетсы в микроволновке в три часа ночи»: магшот нахмуренного Дональда Трампа стал мемом

Дональд Трамп — не только первый официально арестованный президент в истории США, но и первый лидер страны, у которого теперь есть магшотСнимок при аресте.. Снимок сделали 24 августа в тюрьме в Атланте, где он провел около 20 минут, прежде чем его отпустили под залог в 200 тыс. долларов. Трампа обвиняют во вмешательстве в выборы в штате Джорджия в 2020 году. Экс-президент отрицает свою вину и уверяет, что на обязательной процедуре с фотографированием настояли сотрудники правоохранительных органов: «Это единственный раз, когда я делал тюремный снимок. Неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого», — сообщил он.
Трамп сам опубликовал магшот в твиттере — со словами «Вмешательство в выборы» и «Никогда не сдавайтесь» и ссылкой на сайт своей предвыборной кампании. Это его первая публикация в соцсети с января 2021 года, когда его аккаунт заблокировали «из‑за риска подстрекательства к насилию» во время штурма Капитолия.
Фото нахмуренного экс-президента США стало шаблоном для мемов
«Эдвард, когда вентилятор донес до него в классе запах Беллы»
«Что видят куриные наггетсы в моей микроволновке в 3 часа ночи:»
«Спокойной ночи, друзья»
«Я смотрю на свою собаку и жду, пока она заговорит»
«Я оглядываюсь в поиске монстров, когда выключила свет во всем доме и случайно оставила дверь шкафа открытой»
«Я: да я даже не злюсь/ Я:»
«Я пытаюсь делать вид, что слушаю, но забываю слушать на самом деле»
«Я пытаюсь загипнотизировать кота моего друга, чтобы он влез ко мне на колени и позволил себя погладить»
«Уже устал от мемов с магшотом»
Пользователи твиттера сделали из магшота мем: выражение лица Трампа очень ярко отражает его эмоции. С помощью фотошопа его превращают в Джокера и сравнивают с вампиром Эдвардом из «Сумерек» в момент, когда тот изо всех сил напрягается, когда до него доносится запах человеческой кожи Беллы. «Что видят куриные наггетсы в моей микроволновке в три часа ночи», — шутят комментаторы, добавляя снимок нахмуренного политика. Другие иронизируют, что с такой же сосредоточенной мимикой делают вид, что пытаются слушать собеседника, или ждут, что их собака наконец заговорит. Отмечая, что повсеместная публикация тюремного снимка уже надоела, вспоминают и другой недавний мем — с Селеной Гомес, которая безразлично смотрит куда‑то вдаль, завернувшись в плед.
Дональд Трамп уже монетизировал свой магшот, выпустив мерч. На товарах с этой фотографией и подписью «Никогда не сдавайся» он уже заработал 7,1 млн долларов.