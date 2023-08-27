Трамп заработал 7,1 млн долларов на своем тюремном снимке

Экс-президент США Дональд Трамп успешно монетизировал свой магшот — тюремный снимок, который сделала полиция при его кратковременном аресте в Джорджии. Ему удалось заработать 7,1 млн долларов, пишет Politico со ссылкой на инсайдера.
Сбор средств Трамп организовал с помощью мерча своей кампании. Бывший президент Штатов начал продавать рубашки, плакаты, наклейки на автомобили и кулеры для напитков со своим изображением, сделанным в полицейском участке.
На всех предметах мерча также есть слоган «Никогда не сдавайся». А продаются они по 12-34 доллара (примерно 1100-3200 рублей по текущему курсу).
За первые 24 часа после старта продаж Дональд Трамп собрал 4,18 млн долларов. Для его кампании это рекорд по заработку в первые сутки.
На сайте своей кампании Трамп призывает сторонников «внести вклад в выселение Кривого Джо Байдена из Белого дома и спасти Америку в период этой темной главы в истории страны».
«Молниеносный сбор средств иллюстрирует, как Трамп превратил свои четыре обвинительных заключения в заработок кампании, сплотив своих ярых сторонников», — отмечает Politico.
Рекордный заработок кампании Дональда Трампа связан, в том числе, с тем, что экс-президент прервал двухлетнее молчание в X (ранее — Twitter). Он опубликовал свой первый тюремный снимок, подписав его фразами «Вмешательство в выборы» и «Никогда не сдавайтесь».
Дональд Трамп — первый официально арестованный президент в истории США. Его обвиняют во вмешательстве в выборы в штате Джорджия в 2020 году. Накануне он прибыл в тюрьму в Атланте, где прошел стандартную процедуру: сдал отпечатки пальцев, его сфотографировали, взвесили и измерили рост.
В тюрьме экс-президент провел около 20 минут, после чего его отпустили под залог в 200 тыс. долларов. Политик вину во вмешательстве отрицает, он также не признал свой проигрыш действующему президенту Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в Джорджии.