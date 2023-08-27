Трамп заработал 7,1 млн долларов на своем тюремном снимке

Дональд Трамп — первый официально арестованный президент в истории США. Его обвиняют во вмешательстве в выборы в штате Джорджия в 2020 году. Накануне он прибыл в тюрьму в Атланте, где прошел стандартную процедуру: сдал отпечатки пальцев, его сфотографировали, взвесили и измерили рост.