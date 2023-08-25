Дональд Трамп вернулся в твиттер, опубликовав свой тюремный снимок

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал первый пост в X (экс-Twitter) с января 2021 года, когда его заблокировали в соцсети из‑за штурма Капитолия. Трамп выложил в своем аккаунте магшот — тюремный снимок, который накануне сделала полиция при его кратковременном аресте.
Фото подписано словами: «Вмешательство в выборы» и «Никогда не сдавайтесь». Внизу указана ссылка на сайт его предвыборной кампании.
В разговоре с Fox News Трамп отметил, что это его первый тюремный снимок. «Они настояли на том, чтобы я сфотографировался, и я согласился. Это единственный раз, когда я делал тюремный снимок. Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого», — сказал он.
Дональд Трамп — первый официально арестованный президент в истории США. Его обвиняют во вмешательстве в выборы в штате Джорджия в 2020 году. Накануне он прибыл в тюрьму в Атланте, где прошел стандартную процедуру: сдал отпечатки пальцев, его сфотографировали, взвесили и измерили рост.
В тюрьме экс-президент провел около 20 минут, после чего его отпустили под залог в 200 тыс. долларов. Политик вину во вмешательстве отрицает, он также не признал свой проигрыш действующему президенту Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в Джорджии.