Дональд Трамп вернулся в твиттер, опубликовав свой тюремный снимок

В разговоре с Fox News Трамп отметил, что это его первый тюремный снимок. «Они настояли на том, чтобы я сфотографировался, и я согласился. Это единственный раз, когда я делал тюремный снимок. Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого», — сказал он.