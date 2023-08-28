В Люберцах сбили летевший на Москву беспилотник

Около 4 утра 28 августа в подмосковных Люберцах силами ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны
Столичный мэр Сергей Собянин пишет, что БПЛА летел по направлению к Москве. От Люберец до столицы около 20 километров.
По предварительной оценке, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.
В Росавиации заявили, что рано утром были частично ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского. 10 самолетов вылетели с запасных воздушных вокзалов. На момент написания этой новости аэропорты уже работают в штатном режиме.
По данным Минобороны, в ночь с 27 на 28 августа также были сбиты два беспилотника над Брянской областью.
В последние несколько недель Москва и Подмосковье нередко подвергаются атакам беспилотников. 18 августа БПЛА был сбит у здания восьмого павильона Экспоцентра. 20-го мэр Москвы и Минобороны заявили о предотвращенной «попытке пролета беспилотника на Москву на южном направлении». Утром 21-го беспилотники упали в Подмосковье, еще два сбили в Московской области на следующий день.