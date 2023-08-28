В Люберцах сбили летевший на Москву беспилотник

В последние несколько недель Москва и Подмосковье нередко подвергаются атакам беспилотников. 18 августа БПЛА был сбит у здания восьмого павильона Экспоцентра. 20-го мэр Москвы и Минобороны заявили о предотвращенной «попытке пролета беспилотника на Москву на южном направлении». Утром 21-го беспилотники упали в Подмосковье, еще два сбили в Московской области на следующий день.