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В Подмосковье сбили два беспилотника

Максим Саблин
Сегодня в 09:45

ПВО сбили два ударных беспилотника в небе над Подмосковьем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Жертв нет.

«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», — написал он в телеграм-канале.

Его информацию подтвердило Минобороны России. Ведомство добавило, что ещё два БПЛА были обнаружены средствами ПВО над Брянской областью и подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы.

«В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет», — отметили в Минобороны.

Примерно в 5 км юго-западнее села Часцы Одинцовского района расположен главный храм Минобороны России, уточняет РБК.

Над Красногорском дрон был сбит в районе здания правительства Московской области, пишет телеграм-канал Shot. По его информации, поврежден фасад многоэтажки, несколько окон и около 10 авто на парковке.

Из‑за атаки были приостановлены вылеты и прилеты бортов в Шереметьево, Домодедово и Внуково. В Шереметьево и Домодедово ожидание возобновления работы составило два часа.

Накануне утром были пресечены шесть атак дронов: два в Московской области, два неподалеку от Крыма, по одному в Калужской и Белгородской областях. Там также никто не пострадал.

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Минобороны РоссииПравительство московской областиАэропорт ШереметьевоМеждународный аэропорт Внуково
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Сергей Собянин
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