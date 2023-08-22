В Подмосковье сбили два беспилотника

ПВО сбили два ударных беспилотника в небе над Подмосковьем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Жертв нет.
«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», — написал он в телеграм-канале.
Его информацию подтвердило Минобороны России. Ведомство добавило, что ещё два БПЛА были обнаружены средствами ПВО над Брянской областью и подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы.
«В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет», — отметили в Минобороны.
Примерно в 5 км юго-западнее села Часцы Одинцовского района расположен главный храм Минобороны России, уточняет РБК.
Над Красногорском дрон был сбит в районе здания правительства Московской области, пишет телеграм-канал Shot. По его информации, поврежден фасад многоэтажки, несколько окон и около 10 авто на парковке.
Из‑за атаки были приостановлены вылеты и прилеты бортов в Шереметьево, Домодедово и Внуково. В Шереметьево и Домодедово ожидание возобновления работы составило два часа.
Накануне утром были пресечены шесть атак дронов: два в Московской области, два неподалеку от Крыма, по одному в Калужской и Белгородской областях. Там также никто не пострадал.