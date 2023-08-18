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Москву вновь атаковал беспилотник. Все четыре столичных аэропорта прекращали работу

Семён Гудошников
Сегодня в 10:02

Около 4.00 Москву атаковал беспилотник. Как сообщили в Минобороны России, «после воздействия по нему средств поражения ПВО» БПЛА изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной.

По информации ведомства, жертв и возгораний нет. Shot уточняет, что беспилотник упал в районе здания восьмого павильона Экспоцентра. Повреждены крыша и фасад на площади 30 квадратных метров.

Baza пишет, что, по предварительным данным, в восьмом павильоне Экспоцентра произошло обрушение на площади 30 квадратных метров.

В Росавиации сказали «Коммерсанту», что из‑за атаки беспилотника приостановили работу все четыре московских аэропорта: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Семь рейсов перенаправили на запасные аэропорты: три — на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три — в Пулково (Петербург), один — в минский аэропорт. В 4.30 ограничения на прием и отправку рейсов были сняты.

В конце июля — начале августа попытки атак дронов на Москву и область участились. 30 июля и 1 августа БПЛА атаковали Москва-Сити, включая здание «IQ-квартала», где располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. В результате первой атаки пострадал охранник.

Всего за лето БПЛА пытались атаковать Москву девять раз. «Афиша Daily» рассказывала, как действовать в случае атаки дронов, где бы она вас ни застала.

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Минобороны РоссииРосавиацияКоммерсантМеждународный аэропорт ВнуковоАэропорт ШереметьевоМинэкономразвитияМинпромторг
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