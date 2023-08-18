Москву вновь атаковал беспилотник. Все четыре столичных аэропорта прекращали работу

В Росавиации сказали «Коммерсанту», что из‑за атаки беспилотника приостановили работу все четыре московских аэропорта: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Семь рейсов перенаправили на запасные аэропорты: три — на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три — в Пулково (Петербург), один — в минский аэропорт. В 4.30 ограничения на прием и отправку рейсов были сняты.