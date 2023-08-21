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В Подмосковье упали беспилотники. Внуково, Домодедово и Шереметьево временно закрыли

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:59

Около 7 утра Москву пытался атаковать беспилотник. В телеграм-канале Минобороны заявили, что БПЛА был обнаружен и сбит силами ПВО.

По данным министерства, беспилотник упал в районе Покровское Рузского района. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что разрушений и пострадавших нет.

Через некоторое время еще один беспилотник упал в Истринском районе Подмосковья. Вместе с этим жители Одинцовского района сообщили о нескольких взрывах в небе.

По словам главы RT Маргариты Симоньян, БПЛА, сбитый в Истринском районе, упал на соседней с ней улице. Жертв и разрушений нет, заявила она.

Во Внуково, Домодедово и Шереметьево на некоторое время ввели ограничение на прилет и вылет. Корреспондент РИА «Новости» рассказал, что рейс «Аэрофлота», направлявшийся из Екатеринбурга, вместо Шереметьево приземлился в аэропорту Казани.

По его словам, самолет должен был начать снижение, но неожиданно развернулся, а пилот объявил, что «все аэропорты Москвы закрыты». Всего аэропорт Казани принял четыре рейса из‑за ограничений Москвы: два рейса из Екатеринбурга, по одному — из Орска и Челябинска.

«45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты  Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — уточнили в Росавиации.

В последние несколько недель Москва и Подмосковье нередко подвергаются атакам беспилотников. 18 августа БПЛА был сбит у здания восьмого павильона Экспоцентра. 20-го мэр Москвы и Минобороны заявили о предотвращенной «попытке пролета беспилотника на Москву на южном направлении».

Подробности по теме
Что нужно знать о беспилотниках и как действовать во время атаки
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