В Подмосковье упали беспилотники. Внуково, Домодедово и Шереметьево временно закрыли

Около 7 утра Москву пытался атаковать беспилотник. В телеграм-канале Минобороны заявили, что БПЛА был обнаружен и сбит силами ПВО.
По данным министерства, беспилотник упал в районе Покровское Рузского района. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что разрушений и пострадавших нет.
Через некоторое время еще один беспилотник упал в Истринском районе Подмосковья. Вместе с этим жители Одинцовского района сообщили о нескольких взрывах в небе.
По словам главы RT Маргариты Симоньян, БПЛА, сбитый в Истринском районе, упал на соседней с ней улице. Жертв и разрушений нет, заявила она.
Во Внуково, Домодедово и Шереметьево на некоторое время ввели ограничение на прилет и вылет. Корреспондент РИА «Новости» рассказал, что рейс «Аэрофлота», направлявшийся из Екатеринбурга, вместо Шереметьево приземлился в аэропорту Казани.
По его словам, самолет должен был начать снижение, но неожиданно развернулся, а пилот объявил, что «все аэропорты Москвы закрыты». Всего аэропорт Казани принял четыре рейса из‑за ограничений Москвы: два рейса из Екатеринбурга, по одному — из Орска и Челябинска.
«45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — уточнили в Росавиации.