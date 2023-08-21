В Подмосковье упали беспилотники. Внуково, Домодедово и Шереметьево временно закрыли

По его словам, самолет должен был начать снижение, но неожиданно развернулся, а пилот объявил, что «все аэропорты Москвы закрыты». Всего аэропорт Казани принял четыре рейса из‑за ограничений Москвы: два рейса из Екатеринбурга, по одному — из Орска и Челябинска.