Следственный комитет подтвердил гибель Пригожина по итогам молекулярно-генетической экспертизы

Следственный комитет подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его ближайшего соратника Дмитрия Уткина. Ведомство сообщило об этом в своем официальном телеграм-канале.
«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз», — говорится в сообщении СК.
Уточняется, что установлены личности всех десяти погибших в результате крушения самолета. Они соответствуют списку пассажиров и экипажа из полетного листа.
В числе других погибших: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов и Николай Матусеев, командир судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.
Бизнес-джет Embraer ERJ 135, в числе пассажиров которого значились Пригожин и Уткин, потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Погибли все семь пассажиров и три члена экипажа.
Некоторые очевидцы сообщили, что слышали два взрыва перед падением лайнера. Телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и Zone, близкий к ЧВК «Вагнер», предположили, что самолет могли сбить системы ПВО. Baza написала, что в качестве основной версии следователи рассматривают взрыв бомбы в сервисном отсеке в районе санузла. Правоохранители не исключают, что на борту бизнес-джета могли быть два взрывных устройства.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех, кто погиб при крушении лайнера. Пригожина он назвал «талантливым бизнесменом» и «человеком сложной судьбы», у которого «были серьезные ошибки в жизни», но который «добивался нужных результатов». Путин также заявил, что представители ЧВК «Вагнер» внесли существенный вклад в ход военной операции на Украине и «мы об этом не забудем».
В Кремле версию о том, что президент России причастен к гибели Пригожина, назвали «абсолютной ложью». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал основываться на фактах и ждать результатов следствия.