Реклама
Новости

Следственный комитет подтвердил гибель Пригожина по итогам молекулярно-генетической экспертизы

Виктория Шанина
Сегодня в 13:47

Следственный комитет подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его ближайшего соратника Дмитрия Уткина. Ведомство сообщило об этом в своем официальном телеграм-канале.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз», — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что установлены личности всех десяти погибших в результате крушения самолета. Они соответствуют списку пассажиров и экипажа из полетного листа.

В числе других погибших: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов и Николай Матусеев, командир судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Бизнес-джет Embraer ERJ 135, в числе пассажиров которого значились Пригожин и Уткин, потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Погибли все семь пассажиров и три члена экипажа.

Некоторые очевидцы сообщили, что слышали два взрыва перед падением лайнера. Телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и Zone, близкий к ЧВК «Вагнер», предположили, что самолет могли сбить системы ПВО. Baza написала, что в качестве основной версии следователи рассматривают взрыв бомбы в сервисном отсеке в районе санузла. Правоохранители не исключают, что на борту бизнес-джета могли быть два взрывных устройства.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех, кто погиб при крушении лайнера. Пригожина он назвал «талантливым бизнесменом» и «человеком сложной судьбы», у которого «были серьезные ошибки в жизни», но который «добивался нужных результатов». Путин также заявил, что представители ЧВК «Вагнер» внесли существенный вклад в ход военной операции на Украине и «мы об этом не забудем».

В Кремле версию о том, что президент России причастен к гибели Пригожина, назвали «абсолютной ложью». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал основываться на фактах и ждать результатов следствия.

расскажите друзьям
теги
Следственный комитет
люди
Евгений ПригожинВладимир ПутинДмитрий УткинДмитрий Песков
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»