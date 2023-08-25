В центре Москвы появился стихийный мемориал в память о лидерах ЧВК «Вагнер»

Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех, кто погиб при крушении лайнера. Пригожина он назвал «талантливым бизнесменом» и «человеком сложной судьбы», у которого «были серьезные ошибки в жизни», но который «добивался нужных результатов». Путин также заявил, что представители ЧВК «Вагнер» внесли существенный вклад в ход военной операции на Украине и «мы об этом не забудем».