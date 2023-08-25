В центре Москвы появился стихийный мемориал в память о лидерах ЧВК «Вагнер»

На улице Варварке в Москве появился стихийный мемориал экипажу и пассажирам упавшего в Тверской области самолета Embraer ERJ 135. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Москвичи принесли цветы к храму Максима Блаженного. Там разместили фото лидеров ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Рядом с ними можно найти фото погибшей Дарьи Дугиной и военкора Ростислава Журавлева.
Кроме того, рядом с мемориалом Пригожину и Уткину расположили фотографии экипажа самолета Ил-22, базировавшегося в Ивановской области, который погиб 24 июня во время мятежа ЧВК «Вагнер».
Ранее на Варварку приносили цветы в память о блогере Максиме Фомине, известном как Владлене Татарском. Он погиб во время взрыва в кафе Петербурга в начале апреля.
Бизнес-джет Embraer ERJ 135, в числе пассажиров которого значились глава ЧВК «Вагнер» и его ближайший соратник Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Погибли все семь пассажиров и три члена экипажа.
Некоторые очевидцы сообщили, что слышали два взрыва перед падением лайнера. Телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и Zone, близкий к ЧВК «Вагнер», предположили, что самолет могли сбить системы ПВО. Baza написала, что в качестве основной версии следователи рассматривают взрыв бомбы в сервисном отсеке в районе санузла. Правоохранители не исключают, что на борту бизнес-джета могли быть два взрывных устройства.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех, кто погиб при крушении лайнера. Пригожина он назвал «талантливым бизнесменом» и «человеком сложной судьбы», у которого «были серьезные ошибки в жизни», но который «добивался нужных результатов». Путин также заявил, что представители ЧВК «Вагнер» внесли существенный вклад в ход военной операции на Украине и «мы об этом не забудем».
В Кремле версию о том, что президент России причастен к гибели Пригожина, назвали «абсолютной ложью». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал основываться на фактах и ждать результатов следствия.