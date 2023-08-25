Лукашенко: «Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина»

Александр Лукашенко во время общения с журналистами заявил, что Евгений Пригожин никогда у него и не просил гарантий безопасности.
«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: „Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?“ В пылу этот человек (только с фронта): „Черт с ним, погибну!“ Я ему говорю: „Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла“. — „Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну“. Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: „Ребята, смотрите“», — цитирует слова Лукашенко «БелТА».
Говоря о будущем ЧВК «Вагнер» в Беларуси, Лукашенко сказал, что в стране останется ядро группировки. «В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек», — заявил он, отметив, что «„Вагнер“ жил, „Вагнер“ жив и „Вагнер“ будет жить в Беларуси, как бы кому‑то это ни не хотелось».
Лукашенко также сказал, что Путин не может стоять за крушением самолета Пригожина. «Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — добавил он.
Бизнес-джет Embraer ERJ 135, в числе пассажиров которого значились глава ЧВК «Вагнер» и его ближайший соратник Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Погибли все семь пассажиров и три члена экипажа.
Некоторые очевидцы сообщили, что слышали два взрыва перед падением лайнера. Телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и Zone, близкий к ЧВК «Вагнер», предположили, что самолет могли сбить системы ПВО. Baza написала, что в качестве основной версии следователи рассматривают взрыв бомбы в сервисном отсеке в районе санузла. Правоохранители не исключают, что на борту бизнес-джета могли быть два взрывных устройства.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех, кто погиб при крушении лайнера. Пригожина он назвал «талантливым бизнесменом» и «человеком сложной судьбы», у которого «были серьезные ошибки в жизни», но который «добивался нужных результатов». Путин также заявил, что представители ЧВК «Вагнер» внесли существенный вклад в ход военной операции на Украине и «мы об этом не забудем».
В Кремле версию о том, что президент России причастен к гибели Пригожина, назвали «абсолютной ложью». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал основываться на фактах и ждать результатов следствия.