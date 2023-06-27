Путин: на содержание ЧВК «Вагнер» ушло 86 млрд рублей от государства

«Хочу, чтобы мы все знали об этом, содержание всей группы «Вагнера» полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только с мая 2022 года по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 млрд 262 млн рублей», — сказал он.