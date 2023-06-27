Путин: на содержание ЧВК «Вагнер» ушло 86 млрд рублей от государства

На встрече с военнослужащими Владимир Путин заявил, что на содержание ЧВК «Вагнер» ушло 86 млрд рублей. Его реплику приводит «Коммерсант».
«Хочу, чтобы мы все знали об этом, содержание всей группы «Вагнера» полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только с мая 2022 года по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 млрд 262 млн рублей», — сказал он.
«Из них денежное содержание 70 млрд 384 млн, стимулирующие выплаты 15 млрд 877 млн, кроме того, 110 млрд 189 млн было выделено на страховые выплаты», — уточнил президент России.
«При этом собственник компании «Конкорд» через военторг, притом что само содержание «Вагнера» было на плечах государства, за год получил, заработал от государства, предоставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей», — подчеркнул Путин.
«Надеюсь, что в ходе работы никто ничего не украл. Мы, безусловно, будем со всем разбираться», — закончил глава государства.
26 января 2023 года Евгений Пригожин заявил, что всегда финансировал ЧВК «Вагнер» сам, но в 2022 году, когда началось «глобальное расширение», ему пришлось искать дополнительные источники финансирования, отмечает «Коммерсант». «Я придумал ЧВК «Вагнер», управляю ЧВК «Вагнер» и всегда финансировал ЧВК «Вагнер», — говорил тогда Евгений Пригожин.