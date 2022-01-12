Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на конец 2022 года

Студия GSC Game World, разрабатывающая видеоигру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, перенесла ее релиз на 8 декабря 2022 года. Сообщение появилось в официальном твиттер-аккаунте.

Изначально выход S.T.A.L.K.E.R. 2 был запланирован на 28 апреля. «Эти дополнительные семь месяцев необходимы, чтобы полностью реализовать наше видение и довести игру до нужного состояния», — рассказали создатели проекта.

Представители студии добавили: «Мы убеждены, что разработка игры должна занимать столько, сколько потребуется, особенно в случае с таким проектом». По словам создателей, решение о переносе далось им нелегко, но они хотят выпустить игру, которая будет отвечать ожиданиям пользователей.