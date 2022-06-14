S.T.A.L.K.E.R. 2 официально перенесли на 2023 год

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl студии GSC Game World вновь перенесли — теперь уже игра выйдет в 2023 году. Об этом сообщается на официальном аккаунте Xbox в твиттере.

О переносе игры студия планировала сообщить отдельно. Но из‑за того, что слайд с годом выхода засветился на презентации, Xbox и Bethesda, разработчики, решили подтвердить эту новость сейчас.

«Это произошло немного раньше, чем ожидалось, мы действительно планировали раскрыть это в ближайшие дни. Но да, игра теперь выходит в 2023 году», — сказал Захар Бочаров из GSC.

Изначально игра должна была выйти 28 апреля 2022 года. Однако позже ее релиз перенесли на 8 декабря. Тогда в GSC Game World говорили, что за это время они смогут «полностью реализовать свое видение и довести игру до нужного состояния».

Первый тизер-трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в июле 2020 года. Разработчики показали пейзажи Припяти, нескольких сталкеров и бункер с колбами, в которых плавают зародыши мутантов. В конце ролика появляется одинокий сталкер, идущий по Зоне.

31 декабря того же года GSC показала тизер геймплея игры. В ролике главный герой по имени Скиф бежит по полуразрушенному зданию, а затем пытается поймать сигнал на карманном компьютере. Саундтреком к видео служит кавер на «Линию жизни» группы «Сплин».

На данный момент известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на ПК и Xbox. Кроме того, релиз игры не состоится в России из‑за «военной операции» на территории Украины.