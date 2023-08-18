В Москве напали на журналистов ВГТРК. СК возбудил уголовное дело

17 августа на съемочную группу программы «Вести. Дежурная часть» напали. Журналисты снимали репортаж о «профессиональных соседях», которые приобретают долю в квартире и затем выживают других собственников.
На улице Касимовская в районе Бирюлево Восточное двое мужчин «воспрепятствовали законной профессиональной деятельности» сотрудников ВГТРК и применили к ним физическую силу. Они нанесли журналистам несколько ударов и повалили на пол. Нападавших задержали.
Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
В прошлом месяце на сотрудников «Дежурной части» напал и сломал камеру охранник частного аэродрома. Съемочная команда в Подмосковье проводила расследование причин крушения легкомоторного самолета.
4 июля произошло нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. СК возбудил два уголовных дела, в том числе о воспрепятствовании профессиональной деятельности с применением насилия.