В Москве напали на журналистов ВГТРК. СК возбудил уголовное дело

4 июля произошло нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. СК возбудил два уголовных дела, в том числе о воспрепятствовании профессиональной деятельности с применением насилия.