СК возбудил уголовное дело из‑за нападения на журналистку и адвоката в Чечне

Нападение на Милашину и Немова произошло утром 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. По словам Немова, вооруженные люди угрожали их застрелить, приставляли к голове пистолет. При избиении от них требовали уезжать из Чечни и «ничего не писать».