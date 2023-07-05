Реклама
Новости

СК возбудил уголовное дело из‑за нападения на журналистку и адвоката в Чечне

Семён Гудошников
Сегодня в 22:09

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом Александру Бастрыкину доложил глава чеченского управления СК Виталий Волков, который руководит расследованием.

Уголовное дело заведено по второй части статьи 112 УК и второй части статьи 115 УК — об умышленном причинении среднего и легкого вреда здоровью соответственно. По первому обвинению максимальный срок — пять лет лишения свободы, по второму — два года.

В сообщении ведомства говорится, что следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению, и все обстоятельства произошедшего.

Нападение на Милашину и Немова произошло утром 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. По словам Немова, вооруженные люди угрожали их застрелить, приставляли к голове пистолет. При избиении от них требовали уезжать из Чечни и «ничего не писать».

Сперва пострадавших госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Грозного, затем направили в Беслан, а оттуда в ночь на 5 июля доставили спецбортом в Москву. В столичной клинике Милашиной поставили диагноз: закрытая черепно-мозговой травма, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей.

Новость дополняется.

расскажите друзьям
теги
Следственный комитет
люди
Александр БастрыкинАлександр НемовВиталий Волков
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»