СК возбудил уголовное дело из‑за нападения на журналистку и адвоката в Чечне

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом Александру Бастрыкину доложил глава чеченского управления СК Виталий Волков, который руководит расследованием.
Уголовное дело заведено по второй части статьи 112 УК и второй части статьи 115 УК — об умышленном причинении среднего и легкого вреда здоровью соответственно. По первому обвинению максимальный срок — пять лет лишения свободы, по второму — два года.
В сообщении ведомства говорится, что следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению, и все обстоятельства произошедшего.
Нападение на Милашину и Немова произошло утром 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. По словам Немова, вооруженные люди угрожали их застрелить, приставляли к голове пистолет. При избиении от них требовали уезжать из Чечни и «ничего не писать».
Сперва пострадавших госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Грозного, затем направили в Беслан, а оттуда в ночь на 5 июля доставили спецбортом в Москву. В столичной клинике Милашиной поставили диагноз: закрытая черепно-мозговой травма, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей.
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