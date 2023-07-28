В Чечне возбудили новое уголовное дело из‑за нападения на Елену Милашину и Александра Немова

Следственное управление СКР по Чечне возбудило новое уголовное дело по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом сообщила Федеральная палата адвокатов.
Дело завели по статьям о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с применением насилия, неправомерном завладении автомобилем с применением насилия и угрозе убийством с причинением вреда здоровью.
Кроме того, правоохранители будут расследовать разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, и похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов. Все обвинения объединены в одно производство.
Изначально уголовное дело касалось только двух статей — об умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью. Это произошло, по словам Немова, из‑за «очень поверхностных данных» из травмпункта о характере повреждений.
«А уже при процессуальных действиях, произведенных в Москве, все было описано корректно», — пояснил он. После этого появились другие уголовные дела, в том числе дело о незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Оно касается водителя такси, в котором перед нападением ехали Милашина и Немов.
Елена Милашина и Александр Немов прилетели в Грозный 4 июля на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. После избиения они были госпитализированы.
Власти Чечни назвали атаку на Милашину и Немова экстраординарным случаем и провокацией. Глава республики Рамзан Кадыров пообещал разобраться и дал поручение установить личности нападавших.