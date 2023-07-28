В Чечне возбудили новое уголовное дело из‑за нападения на Елену Милашину и Александра Немова

«А уже при процессуальных действиях, произведенных в Москве, все было описано корректно», — пояснил он. После этого появились другие уголовные дела, в том числе дело о незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Оно касается водителя такси, в котором перед нападением ехали Милашина и Немов.