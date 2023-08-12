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Книгу с автографом Владимира Маяковского продали на аукционе за полмиллиона рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 10:41

10 августа аукционный дом «Литфонд» провел новые торги, в рамках которых книга с автографом Владимира Маяковского ушла с молотка за 480 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу дома.

В этот день на торги выставлялись редкие книги, рукописи и автографы самых разных авторов. Подпись поэта расположилась в первом издании книги «О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч.».

На титульном листе можно заметить надпись от руки с текстом «Не спорьте!!! Вл. Маяковский». Там же разместились штампы «Сигнальный экземпляр», «Проверено», «Выпуск в свет. Уполномоченный Главлита РСФСР. 12 июня 1924 г.».

Обложка книги вдохновлена конструктивизмом, ее автор — художник Рувим (Илья) Моисеевич Мазель. По данным «Литфонда», экземпляр представляет коллекционную ценность музейного уровня.

В топе продаж также оказалось первое и единственное прижизненное издание русского поэта эпохи Просвещения Антиоха Кантемира, принесшее «Литфонду» 500 тыс. рублей. А книга расстрелянного за слова о Сталине художника Алексея Гана ушла за 480 тыс.

Ранее «Литфонд» выставлял дебютные издания стихотворений Александра Блока, Николая Гумилева и Анны Ахматовой, а также посмертную маску Николая Гоголя.

Одним из самых крупных лотов за последние годы стал архив Эдуарда Лимонова, проданный за 10 млн рублей. В него вошли стихи, письма, рукописи, фотографии и другие предметы писателя и политика.

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Николай ГумилевАнна АхматоваНиколай ГогольЭдуард Лимонов
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