Книгу с автографом Владимира Маяковского продали на аукционе за полмиллиона рублей

В этот день на торги выставлялись редкие книги, рукописи и автографы самых разных авторов. Подпись поэта расположилась в первом издании книги «О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч.».