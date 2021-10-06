«Литфонд» выставит на аукцион дебютные издания стихотворений Блока, Гумилева и Ахматовой

14 октября аукционный дом «Литфонд» выставит на продажу частное собрание редких книг и автографов поэтов Серебряного века. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба торгового дома.

По предварительным оценкам экспертов, все собрание уйдет с молотка более чем за 20 млн рублей. Так, например, первый поэтический сборник Александра Блока «Стихи о прекрасной даме», изданный в Москве в 1905 году, выставлен на торги по стартовой цене 150 тыс. рублей. Выпущенная в том же году в Санкт-Петербурге дебютная книга стихов Николая Гумилева «Путь конквистадоров» в сохранившейся издательской обложке изначально оценена в 350 тыс. рублей.

На продажу выставят сборник стихотворений «Вечер» малоизвестной на то время поэтессы Анны Ахматовой, дебютный поэтический сборник Осипа Мандельштама «Камень», первую книгу стихов Владимира Маяковского «Я!» и вторую и крайне редко встречающуюся книгу Гумилева «Романтические цветы».

В собрание также попали редкие автографы. В их числе подписи Бориса Пастернака на второй книге стихов «Поверх барьеров» (Москва, 1917), Маяковского на книге «Человек. Вещь» (Москва, 1918) и Ахматовой, адресованный искусствоведу и театроведу Александру Мовшензону.