Архив Эдуарда Лимонова продан на торгах за 10 млн рублей

Стихи, письма, рукописи, фотографии и другие предметы писателя и политика Эдуарда Лимонова проданы на торгах аукционного дома «Литфонд» за 10 млн рублей. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров сообщил, что было продано 95% лотов, а результаты продаж превысили ожидаемые значения примерно в семь раз. Стартовая цена всех предметов в совокупности составляла 1,5 млн рублей.

По словам организаторов, наибольший интерес у участников торгов вызвали неопубликованные стихи, цветные фотографии американского периода писателя, обмеры фигур советских знаменитостей, сделанные Лимоновым, который одно время зарабатывал пошивом джинсов.