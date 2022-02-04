Архив Эдуарда Лимонова продан на торгах за 10 млн рублей

Стихи, письма, рукописи, фотографии и другие предметы писателя и политика Эдуарда Лимонова проданы на торгах аукционного дома «Литфонд» за 10 млн рублей. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров сообщил, что было продано 95% лотов, а результаты продаж превысили ожидаемые значения примерно в семь раз. Стартовая цена всех предметов в совокупности составляла 1,5 млн рублей.
По словам организаторов, наибольший интерес у участников торгов вызвали неопубликованные стихи, цветные фотографии американского периода писателя, обмеры фигур советских знаменитостей, сделанные Лимоновым, который одно время зарабатывал пошивом джинсов.
Так называемая схема знакомств — список художников и поэтов с рисунком и рукописью Лимонова, относящиеся к 1973 году, — ушла с молотка за 240 тыс. рублей при начальной цене 60 тыс., рассказали в «Литфонде».
Фотография писателя и его третьей жены, певицы и писательницы Наталии Медведевой, была оценена в 400 тыс. рублей при начальной цене 15 тыс. Особенность фото в том, что оно было сделано первым после знакомства и обнародовано впервые.
Значительная часть представленных на аукционе материалов принадлежала художнику Вагричу Бахчаняну, второй жене Лимонова — модели и писательнице Елене Щаповой, искусствоведу, галеристу и издателю Алле Зайцевой, художнику Игорю Андрееву.