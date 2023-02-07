Посмертную маску Гоголя выставили на торги за 250 тыс. рублей

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги посмертную маску писателя Николая Гоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Литфонда».
Маску из гипса выполнил скульптор Николай Рамазанов ориентировочно в 1852 году. Стартовая цена лота — 250 тыс. рублей, торги пройдут 9 февраля.
«Литфонд» цитирует воспоминания Рамазанова: «21 февраля [1852 года] после обеда раздался звонок в моей квартире, и явился сильно встревоженный господин Аксаков, который объявил о смерти Гоголя. <…> Когда я подошел к телу Гоголя, он не казался мне мертвым. Улыбка рта и незакрытый правый глаз его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску».
Помимо посмертной маски Гоголя 9 февраля аукционный дом выставит на торги Новый Завет 1580 года (стартовая цена — 1,4 млн рублей), более сорока эскизов Бориса Кустодиева, запечатленных в иллюстрациях к книге Евгения Замятина 1922 года (1,3 млн рублей), рукописные правки Анны Ахматовой к «Реквиему» (100 тыс. рублей), личные письма композитора Дмитрия Шостаковича (450 тыс. рублей) и автограф Михаила Булгакова, оставленный в виде дарственной записи Викентию Вересаеву на издании Михаила Майзеля «Краткий очерк современной русской литературы» (280 тыс. рублей).