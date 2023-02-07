Реклама
Новости

Посмертную маску Гоголя выставили на торги за 250 тыс. рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 17:42

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги посмертную маску писателя Николая Гоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Литфонда».

Маску из гипса выполнил скульптор Николай Рамазанов ориентировочно в 1852 году. Стартовая цена лота — 250 тыс. рублей, торги пройдут 9 февраля.

«Литфонд» цитирует воспоминания Рамазанова: «21 февраля [1852 года] после обеда раздался звонок в моей квартире, и явился сильно встревоженный господин Аксаков, который объявил о смерти Гоголя. <…> Когда я подошел к телу Гоголя, он не казался мне мертвым. Улыбка рта и незакрытый правый глаз его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску».

Помимо посмертной маски Гоголя 9 февраля аукционный дом выставит на торги Новый Завет 1580 года (стартовая цена — 1,4 млн рублей), более сорока эскизов Бориса Кустодиева, запечатленных в иллюстрациях к книге Евгения Замятина 1922 года (1,3 млн рублей), рукописные правки Анны Ахматовой к «Реквиему» (100 тыс. рублей), личные письма композитора Дмитрия Шостаковича (450 тыс. рублей) и автограф Михаила Булгакова, оставленный в виде дарственной записи Викентию Вересаеву на издании Михаила Майзеля «Краткий очерк современной русской литературы» (280 тыс. рублей).

расскажите друзьям
люди
Николай ГогольМихаил БулгаковБорис КустодиевЕвгений ЗамятинАнна АхматоваДмитрий ШостаковичМихаил Майзель
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»