Посмертную маску Гоголя выставили на торги за 250 тыс. рублей

«Литфонд» цитирует воспоминания Рамазанова: «21 февраля [1852 года] после обеда раздался звонок в моей квартире, и явился сильно встревоженный господин Аксаков, который объявил о смерти Гоголя. <…> Когда я подошел к телу Гоголя, он не казался мне мертвым. Улыбка рта и незакрытый правый глаз его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску».